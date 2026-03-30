30 марта 2026 в 10:36

В ФСБ раскрыли, в чем провинился лишенный аккредитации британский дипломат

Британский дипломат Джерардус собирал чувствительные данные в области экономики

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Второй секретарь посольства Великобритании в Москве Янсе Ван Ренсбург Альбертус Джерардус, которого лишили аккредитации, предпринимал попытки получить чувствительные сведения в области экономики, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ. Дипломат также нарушил российское законодательство при получении разрешения на въезд в страну.

ФСБ России выявлены признаки проведения указанным дипломатом разведывательно-подрывной деятельности, угрожающей безопасности Российской Федерации, а также зафиксированы попытки получения чувствительной информации в ходе неофициальных встреч с российскими экспертами в области экономики, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ России выявили признаки разведдеятельности Джерардуса. Дипломата обязали покинуть РФ в течение двух недель.

До этого жителя Ульяновска заподозрили в шпионаже в интересах спецслужб Украины. Предполагается, что 20-летний мужчина собирал данные о предприятии, производящем беспилотные летательные аппараты. Молодого человека уже задержали. Также Верховный суд Крыма приговорил жительницу Московской области к 18 годам колонии общего режима за государственную измену. По данным следствия, женщина работала в интересах Киева.

Стали известны детали нападения на Русский дом в Праге
США массово отказывают футболистам в визах перед ЧМ-2026
Россия выразила протест Лондону из-за инцидента со шпионом в посольстве
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 30 марта: где сбои в России
Родителей предупредили, к каким последствиям приводит сколиоз у ребенка
Появилось новое видео авиакатастрофы с российскими фигуристами в США
Израильские ракеты вновь обрушились на Ливан
Дроны серьезно повредили один из крупнейших комбинатов в ЛНР
«Это ужасно»: в СФ обеспокоились возможным выходом Ирана из ДНЯО из-за США
Мужчина обезглавил мороженщика серпом и украл его голову
Что известно о массовой зачистке каналов и групп в Telegram
В MAX ответили на жалобы из-за сбоев при отправке голосовых сообщений
Генерал-майора запаса Кувшинова лишили звания
Попросившего прощения у Минобороны генерала приговорили к 7,5 года колонии
Адвокат ответил, можно ли публиковать фото детей в домовых чатах
Генерал Кувшинов пришел на оглашение приговора с сумкой вещей для СИЗО
В Иране спустя четыре дня подтвердили гибель главы ВМС
Пьяный пасынок обиделся на обвинения в тунеядстве и зарезал отчима
В Финляндии торгуют нацистской символикой под видом помощи Украине
Появилось фото оказавшегося шпионом британского дипломата
Дальше
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
