В ФСБ раскрыли, в чем провинился лишенный аккредитации британский дипломат

Второй секретарь посольства Великобритании в Москве Янсе Ван Ренсбург Альбертус Джерардус, которого лишили аккредитации, предпринимал попытки получить чувствительные сведения в области экономики, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ. Дипломат также нарушил российское законодательство при получении разрешения на въезд в страну.

ФСБ России выявлены признаки проведения указанным дипломатом разведывательно-подрывной деятельности, угрожающей безопасности Российской Федерации, а также зафиксированы попытки получения чувствительной информации в ходе неофициальных встреч с российскими экспертами в области экономики, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ России выявили признаки разведдеятельности Джерардуса. Дипломата обязали покинуть РФ в течение двух недель.

До этого жителя Ульяновска заподозрили в шпионаже в интересах спецслужб Украины. Предполагается, что 20-летний мужчина собирал данные о предприятии, производящем беспилотные летательные аппараты. Молодого человека уже задержали. Также Верховный суд Крыма приговорил жительницу Московской области к 18 годам колонии общего режима за государственную измену. По данным следствия, женщина работала в интересах Киева.