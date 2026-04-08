08 апреля 2026 в 02:29

Стало известно, куда переезжают богатые британцы из Дубая

Guardian: богатые британцы переезжают из Дубая в Милан на фоне ударов и налогов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Состоятельные британцы, ранее переезжавшие в Дубай, начали менять направление и выбирать Милан, передает The Guardian. На это повлияли удары по ОАЭ, а также ужесточение налоговых правил в Великобритании.

Консультант Арман Артон отметил, что Италия предлагает более выгодные условия для состоятельных людей, включая фиксированный налог и высокий уровень жизни. Он пояснил, что такие меры делают страну привлекательной для мультимиллионеров и миллиардеров, ищущих новое место проживания.

Италия с 2017 года применяет режим фиксированного налога для новых резидентов, что усилило интерес со стороны иностранцев. На этом фоне в Милане фиксируется рост цен на недвижимость и увеличение числа зарубежных покупателей.

Ранее сообщалось, что Военно-морские силы КСИР нанесли удар по вычислительному центру американской компании Oracle в Дубае. Аналогичной атаке подвергся дата-центр Amazon в Бахрейне. Тегеран заявил, что эти действия стали ответом на убийства иранцев.

Перед этим четверо туристов пострадали на юге Дубая. По информации властей, после успешного перехвата обломки снаряда упали на жилые дома. Незначительные травмы получили граждане азиатских стран.

