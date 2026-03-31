Появились подробности последствий падения обломков снаряда в Дубае

Четыре человека пострадали при падении обломков снаряда на юге Дубая, сообщило правительство эмирата в соцсети X. По информации властей, после успешного перехвата обломки снаряда упали на жилые дома на юге Дубая.

В результате падения фрагментов БПЛА пострадали граждане азиатских стран. По предварительным данным, они получили незначительные травмы.

Ранее два человека пострадали в саудовском городе Эль-Хардже из-за падения обломков БПЛА. Кроме того, три дома и несколько автомобилей получили повреждения.

До этого в Дубае ночью прогремел сильный взрыв в районе порта элитного района Джумейра. Российские туристы сообщили, что после происшествия над городом поднялся густой столб дыма.

Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что Исламская Республика обратилась к ОАЭ, Саудовской Аравии, Катару и Кувейту с призывом не допускать использования своей территории против Тегерана. Он также подчеркнул, что иранская сторона настаивает на соблюдении принципов добрососедства.