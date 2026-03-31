Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 марта 2026 в 11:17

Два человека пострадали в Саудовской Аравии из-за атаки БПЛА

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Два человека пострадали в саудовском городе Эль-Хардже из-за падения обломков БПЛА, сообщила служба гражданской обороны в соцсети X. Кроме того, три дома и несколько автомобилей получили повреждения.

Падение обломков БПЛА в <…> Эль-Хардже привело к незначительным травмам двух человек, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Дубае ночью прогремел сильный взрыв в районе порта элитного района Джумейра. Российские туристы сообщили, что после происшествия над городом поднялся густой столб дыма. Предварительно, над городом был сбит иранский беспилотник.

До этого постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что Исламская Республика обратилась к ОАЭ, Саудовской Аравии, Катару и Кувейту с призывом не допускать использования своей территории против Тегерана. Он также подчеркнул, что иранская сторона настаивает на соблюдении принципов добрососедства.

29 марта армия Ирана провела масштабную комбинированную операцию против двух крупнейших алюминиевых заводов на Ближнем Востоке. Целями атак стали завод EMAL в Объединенных Арабских Эмиратах и предприятие ALBA в Бахрейне.

Саудовская Аравия
пострадавшие
БПЛА
атаки
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.