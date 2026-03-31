В Дубае прогремел мощный взрыв в элитном районе В Дубае прогремел сильный взрыв в порту элитного района Джумейра

В Дубае ночью прогремел сильный взрыв в районе порта элитного района Джумейра, передает Telegram-канал SHOT. Российские туристы сообщили, что после происшествия над городом поднялся густой столб дыма.

В источнике отмечается, что туристы проснулись от мощного звука взрыва и наблюдали за дымом из окон гостиницы. Они также отметили, что над городом был сбит иранский беспилотник.

Официальных комментариев от властей ОАЭ по произошедшему пока не поступало. Жители и гости города продолжают следить за ситуацией и ожидают уточнений.

Ранее сообщалось, что нефтяной танкер был поражен снарядом и загорелся в 31 морской миле к северо-западу от Дубая. Утечек нефти зафиксировано не было, а экипаж судна находится в безопасности, уточнили в источнике.

До этого в Дубае повторно прогремел взрыв на складе украинских противодронных систем. По информации источника, среди пострадавших могут быть двое граждан России, которые не выходят на связь с родственниками.