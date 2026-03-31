В Дубае нефтяной танкер получил повреждения от удара Танкер к северо-западу от Дубая загорелся после удара неизвестного снаряда

Нефтяной танкер был поражен снарядом и загорелся в 31 морской миле к северо-западу от Дубая, передает UKMTO. Утечек нефти зафиксировано не было, а экипаж судна находится в безопасности, уточнили в источнике.

Танкер был поражен неизвестным снарядом с правого борта, что вызвало пожар, добавил офицер по безопасности компании. При этом пропавших без вести среди членов команды не оказалось, все находятся в безопасности.

По данным Международной морской организации, с начала обострения ситуации вокруг Ирана в районе Ормузского пролива погибли семь работников морской сферы, девять получили ранения, один числится пропавшим. Эти события подчеркивают высокий уровень опасности для судоходства в этом регионе.

Ранее Министерство транспорта РФ сообщило, что российский танкер «Анатолий Колодкин» с гуманитарным грузом на борту успешно прибыл на Кубу и приступил к разгрузке в порту назначения. Судно доставило на остров 100 тыс. тонн нефти, необходимой для преодоления энергетического кризиса в республике.

Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российская сторона заранее обсуждала с Белым домом оказание гуманитарной помощи Кубе. По словам представителя Кремля, поставка сырья необходима для поддержания систем жизнеобеспечения острова и генерации электроэнергии в условиях жесткого санкционного давления.