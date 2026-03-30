Движение на Крымском мосту временно остановили

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщили в Telegram-канале, посвященном ситуации на подходах к переправе. Причины не называются. Движение перекрыли в 11:02 по московскому времени.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

По состоянию на 11:00 мск со стороны Тамани в очереди на ручной досмотр находилось 35 транспортных средств. Со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра не было зафиксировано.

Утром 30 марта пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 102 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Курской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Пензенской, Ульяновской, Самарской областей. Также ВСУ пытались атаковать Краснодарский край, Крым и акваторию Азовского моря.