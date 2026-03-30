Губернатор раскрыл детали подлой атаки ВСУ на Брянскую область Богомаз: двое мирных жителей ранены при атаке ВСУ на Брянскую область

Двое мирных жителей ранены при атаке Вооруженных сил Украины на Брянскую область, сообщил в соцсетях губернатор Александр Богомаз. По его словам, пострадавшие мужчины доставлены в больницу, где им оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Поврежден легковой автомобиль. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Очередная подлая атака украинских нацистов по мирным жителям. ВСУ атаковали FPV — дронами село Понуровка Стародубского муниципального округа. В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, ранены два мирных жителя, — написал он.

Утром 30 марта пресс-служба российского Министерства обороны проинформировала, что силы противовоздушной обороны за ночь ликвидировали и перехватили 102 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Курской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Пензенской, Ульяновской, Самарской областей. Также ВСУ пытались атаковать Краснодарский край, Крым и акваторию Азовского моря.