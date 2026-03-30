30 марта 2026 в 11:25

Иракский военный самолет уничтожили во время ударов по базе у Багдада

Военный самолет армии Ирака уничтожен в ходе ударов по базе имени Мухаммеда Алаа, сообщило Минобороны республики. В результате атак никто не пострадал. По данным агентства INA, ракеты выпустили с окраин Багдада.

В результате атаки был уничтожен самолет Ан-132, принадлежащий ВВС Ирака, жертв нет, — говорится в сообщении.

Ранее в диспетчерской службе района полетной информации «Багдад» сообщили, что авиационные власти Ирака продлили запрет на полеты в воздушном пространстве страны до конца марта. Также остается закрытым небо над Ираном, Бахрейном и Кувейтом.

До этого стало известно, что офицер спецслужбы погиб в результате атаки беспилотника на штаб-квартиру иракской разведки в Багдаде. Инцидент произошел в престижном районе Мансур, где расположено здание ведомства. В официальном заявлении разведслужбы говорится, что нападение совершено преступными группировками. Виновные в теракте будут привлечены к ответственности и понесут заслуженное наказание, добавили представители разведки.

Кроме того, источники сообщили о нападении беспилотного летательного аппарата на объект дипломатического представительства США в районе аэропорта Багдада. По имеющейся информации, на месте происшествия было зафиксировано возгорание. Подробности атаки не уточняются, американская сторона пока не давала официальных комментариев.

Ирак
атаки
военные базы
самолеты
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Предотвращаем инсульт: пять простых советов невролога, спасающих жизни

