Иракский военный самолет уничтожили во время ударов по базе у Багдада

Военный самолет армии Ирака уничтожен в ходе ударов по базе имени Мухаммеда Алаа, сообщило Минобороны республики. В результате атак никто не пострадал. По данным агентства INA, ракеты выпустили с окраин Багдада.

В результате атаки был уничтожен самолет Ан-132, принадлежащий ВВС Ирака, жертв нет, — говорится в сообщении.

Ранее в диспетчерской службе района полетной информации «Багдад» сообщили, что авиационные власти Ирака продлили запрет на полеты в воздушном пространстве страны до конца марта. Также остается закрытым небо над Ираном, Бахрейном и Кувейтом.

До этого стало известно, что офицер спецслужбы погиб в результате атаки беспилотника на штаб-квартиру иракской разведки в Багдаде. Инцидент произошел в престижном районе Мансур, где расположено здание ведомства. В официальном заявлении разведслужбы говорится, что нападение совершено преступными группировками. Виновные в теракте будут привлечены к ответственности и понесут заслуженное наказание, добавили представители разведки.

Кроме того, источники сообщили о нападении беспилотного летательного аппарата на объект дипломатического представительства США в районе аэропорта Багдада. По имеющейся информации, на месте происшествия было зафиксировано возгорание. Подробности атаки не уточняются, американская сторона пока не давала официальных комментариев.