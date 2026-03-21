БПЛА спровоцировал пожар у диппредставительства США в Ираке

Беспилотник атаковал американский дипломатический объект в районе багдадского аэропорта, сообщило со ссылкой на источники агентство Reuters. В материале говорится, что в районе наблюдается пожар.

При этом информации о пострадавших не поступало, указали журналисты. Детали атаки также остаются неизвестными, Вашингтон ситуацию не комментировал.

До этого средства противовоздушной обороны не смогли пресечь атаку беспилотника на посольство Соединенных Штатов в Багдаде. В результате дрон рухнул на территории диппредставительства. Сведений о нанесенном ущербе обнародовано не было. При этом за сутки до этого посольство уже становилось мишенью для обстрелов. В ночь на 17 марта были зафиксированы ракетные удары. Тогда средствам ПВО удалось уничтожить несколько снарядов.

Ранее МВД Катара информировало о пожаре в одной из промышленных зон эмирата. Возгорание произошло после падения обломков сбитой ракеты. Обстрел произошел на фоне продолжающейся эскалации на Ближнем Востоке.