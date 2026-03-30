30 марта 2026 в 11:18

Рабочие пострадали при атаке США и Израиля на иранский завод

Власти Ирана официально подтвердили наличие жертв среди гражданского персонала в результате ударов, нанесенных силами США и Израиля. Под атаку попали стратегические промышленные объекты страны, сообщает агентство IRNA.

Ранее стало известно, что в ночь на 30 удару подверглось нефтехимитческое предприятие в иранском Тебризе, о чем сообщил его генеральный директор в соцсети. По его словам, на место происшествия прибыли оперативные службы, выброса токсичных веществ не зафиксировано.

Неделей ранее Израиль и США атаковали комплекс по обогащению урана в Натанзе, который считается одним из центральных элементов иранской ядерной программы. На территории объекта размещены установки по обогащению урана, включая центрифуги, значительная часть инфраструктуры находится под землей для защиты от атак.

До этого США и Израиль ударами повредили здания Исфаханского технологического университета в Иране. Пострадали четверо сотрудников учреждения. После этого Тегеран заявил, что будет считать легитимными целями для ударов возмездия иранские и американские вузы на Ближнем Востоке.

