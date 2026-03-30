Жителей поврежденных при атаке ВСУ домов в Таганроге на время расселили

В Таганроге открыли пункты временного размещения после ночной атаки ВСУ

В Таганроге Ростовской области организованы пункты временного размещения (ПВР) для граждан, чье жилье пострадало в результате массированной ночной атаки со стороны ВСУ, сообщила глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале. Под удар попал ряд жилых домов, у которых зафиксированы повреждения несущих конструкций и остекления.

Утром мэр лично посетила наиболее пострадавшие объекты, чтобы оценить объем необходимых восстановительных работ и состояние жителей.

Обход пострадавших территорий показал масштаб трагедии: люди напуганы, многие находятся в состоянии шока, — подчеркнула Камбулова.

Для тех, кто не планирует оставаться в ПВР, предусмотрены специальные денежные выплаты для самостоятельного найма альтернативного жилого помещения. Власти города продолжают уточнять списки пострадавших и общую сумму ущерба.

Ранее в Таганроге ввели режим чрезвычайной ситуации. В зону ЧС попали поврежденные дома, учреждения и предприятия. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что в результате атаки есть погибший и пострадавшие в Таганроге.