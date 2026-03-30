30 марта 2026 в 12:47

Жителей поврежденных при атаке ВСУ домов в Таганроге на время расселили

В Таганроге открыли пункты временного размещения после ночной атаки ВСУ

В Таганроге Ростовской области организованы пункты временного размещения (ПВР) для граждан, чье жилье пострадало в результате массированной ночной атаки со стороны ВСУ, сообщила глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале. Под удар попал ряд жилых домов, у которых зафиксированы повреждения несущих конструкций и остекления.

Утром мэр лично посетила наиболее пострадавшие объекты, чтобы оценить объем необходимых восстановительных работ и состояние жителей.

Обход пострадавших территорий показал масштаб трагедии: люди напуганы, многие находятся в состоянии шока, — подчеркнула Камбулова.

Для тех, кто не планирует оставаться в ПВР, предусмотрены специальные денежные выплаты для самостоятельного найма альтернативного жилого помещения. Власти города продолжают уточнять списки пострадавших и общую сумму ущерба.

Ранее в Таганроге ввели режим чрезвычайной ситуации. В зону ЧС попали поврежденные дома, учреждения и предприятия. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что в результате атаки есть погибший и пострадавшие в Таганроге.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Пытается обобрать»: МИД Ирана о ближневосточном «турне» Зеленского
«Ему не отказывали»: в СВОП оценили желание Зеленского переговоров с РФ
Шри-Ланка начала переговоры по покупке нефти у России
«В чем польза участия»: в Иране заговорили о выходе из ДНЯО
Названа вероятная дата решающей битвы за Славянск и Краматорск
Ярмарку «Арт Россия» в седьмой раз проведут в Гостином дворе
Еврокомиссия потратит свыше €1,5 млрд на перевооружение Украины
Зеленский признался, что Украину игнорируют при поставках ракет для Patriot
«Не велика, но ощутима»: Коростелев объяснил провал россиян в спринте на ОИ
Как теперь оплатить Apple? Что известно о запрете Минцифры для операторов
Масштабный сбой зафиксирован в МФЦ
Стало известно, как изменилась статистка по нападениям собак в Петербурге
Инцидент с ребенком в Подмосковье чуть не обернулся трагедией
Бизнес Лерчек и ее бывшего мужа ушел в глубокий минус
Гордон ответила, почему резко перестала общаться с Кудрявцевой
Зеленский взбесился после высмеивания дронов ВСУ из кухонь домохозяек
Могилу Гурченко усыпали цветами
Живая сила — в фарш, страх «Кинжалов»: удары по Украине 30 марта, итоги
Зеленский предложил России перемирие
Противопожарный режим установили в Кузбассе
Дальше
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
Семья и жизнь

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

