Депутат рассказал о господдержке молодых предпринимателей в 2026 году

В 2026 году молодым предпринимателям доступна возможность получения гранта от Министерства экономического развития, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. По его словам, помощь предоставляется единоразово, но сумма может достигать 1 млн рублей.

Самый адресный инструмент для тех, кому еще нет 25 лет, это федеральный грант от Минэкономразвития. Учредитель юрлица с долей от 50% может получить 100–500 тыс. рублей, а если бизнес зарегистрирован в Арктической зоне, то до 1 млн рублей. Обязательное условие: вложить в проект минимум 25% собственных средств и пройти обучение в центре «Мой бизнес» не менее 16 часов. Грант выдается один раз, через региональный конкурсный отбор, и тратить его разрешено на аренду, ремонт, оборудование, рекламу, но не на покупку автомобиля, недвижимости или погашение кредитов, — поделился Говырин.

Он упомянул, что вторым важным каналом поддержки является федеральный конкурс «Создай НАШЕ». По словам Говырина, в 2026 году организаторы увеличили возрастную планку участников до 35 лет и число победителей до 100 человек. Депутат указал, что каждый из них получит 1 млн рублей и место в акселерационной программе Корпорации МСП.

Участвовать можно по двум трекам: «Молодежь без бизнеса» для тех, кто только планирует запуск, и «Бизнес до трех лет» для действующих предпринимателей. Отдельная история для студентов: по конкурсу «Студенческий стартап» от Минобрнауки можно получить 1 млн рублей на инновационный проект, а по программе «Бизнес-Старт» Фонда содействия инновациям доступны гранты до 18 млн рублей при условии софинансирования от 30%. Если доход семьи не дотягивает до прожиточного минимума, работает социальный контракт. Через органы соцзащиты или «Госуслуги» можно получить до 350 тыс. рублей на открытие дела, — добавил Говырин.

Он заключил, что для малого и среднего предпринимательства также доступны льготные микрозаймы до 5 млн рублей на три года с уменьшенной процентной ставкой. По словам парламентария, если у бизнеса недостаточно залога, можно использовать поручительство гарантийной компании, которое покрывает до 70% суммы кредита.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что главная цель поддержки малого и среднего бизнеса — это снижение административных барьеров и защита интересов предпринимателей при взаимодействии с крупными компаниями и банками. По его словам, государство будет продолжать работать над уменьшением издержек и ограничений для МСП.