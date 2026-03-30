Израиль ликвидировал представителя руководства «Хезболлы» Al Hadath: член руководства «Хезболлы» погиб в Бейруте после удара дрона

Один из представителей шиитской группировки «Хезболла» погиб в Бейруте в ходе израильского удара, сообщил телеканал Al Hadath. ЦАХАЛ атаковала штабный офис организации на южной окраине Дахия.

Ранее Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации высокопоставленного иранского военного в Ливане. По данным ЦАХАЛ, в результате удара в районе Бейрута уничтожен Хассан Али Маруан, который менее недели назад занял пост командира дивизии «Аль-Хаммам Хасин» в Корпусе стражей Исламской революции (КСИР).

Пресс-служба ЦАХАЛ 30 марта сообщила, что израильская армия нанесла новые удары по позициям шиитской группировки «Хезболла» в Ливане. В частности, была атакована столица арабской республики Бейрут.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 29 марта заявил, что распорядился расширить зону безопасности на юге Ливана. По его словам, решение было принято в целях предотвращения угрозы вторжения на израильскую землю и обстрелов.

28 марта стало известно, что жертвами израильских ударов по Ливану с 2 марта стали 1189 человек. Еще 3427 граждан получили ранения различной степени тяжести.