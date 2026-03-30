Израильские ракеты вновь обрушились на Ливан ЦАХАЛ нанесла новые удары по позициям «Хезболлы» в Ливане

Израильская армия нанесла новые удары по позициям шиитской группировки «Хезболла» в Ливане, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ. В частности, была атакована столица арабской республики Бейрут.

Ранее Армия обороны Израиля ударила беспилотным летательным аппаратом по югу Ливана. По информации телеканала Al-Mayadeen, в результате атаки погибли корреспонденты местного телеканала Al-Mayadeen Фатима Фтуни и телеканала Al-Manar Али Хасан Шуайб.

До этого израильский дрон атаковал жилой дом в районе Джнах в Бейруте. По данным источников, звук взрыва от удара беспилотника был слышен в соседнем районе Мазраа. На место прибыли кареты скорой помощи и военные машины.