Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 марта 2026 в 10:56

Израильские ракеты вновь обрушились на Ливан

ЦАХАЛ нанесла новые удары по позициям «Хезболлы» в Ливане

Фото: JINI via Xinhua/XinHua/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Израильская армия нанесла новые удары по позициям шиитской группировки «Хезболла» в Ливане, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ. В частности, была атакована столица арабской республики Бейрут.

Ранее Армия обороны Израиля ударила беспилотным летательным аппаратом по югу Ливана. По информации телеканала Al-Mayadeen, в результате атаки погибли корреспонденты местного телеканала Al-Mayadeen Фатима Фтуни и телеканала Al-Manar Али Хасан Шуайб.

До этого израильский дрон атаковал жилой дом в районе Джнах в Бейруте. По данным источников, звук взрыва от удара беспилотника был слышен в соседнем районе Мазраа. На место прибыли кареты скорой помощи и военные машины.

Израиль
Ливан
удары
ЦАХАЛ
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.