30 марта 2026 в 12:28

Раскрыто состояние тяжелораненого сотрудника меткомбината в ЛНР

Раненый сотрудник меткомбината в ЛНР находится в реанимации в тяжелом состоянии

Молодой сотрудник Алчевского металлургического комбината, получивший ранения в ходе массированной атаки украинских БПЛА в ночь на 30 марта, находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко. По ее словам, которые приводит пресс-служба регионального правительства, к утру его состояние удалось стабилизировать.

Молодой мужчина (сотрудник комбината. — NEWS.ru) получил проникающее ранение грудной клетки с повреждением легкого. Он до сих пор находится в реанимации. Благодаря оперативным и профессиональным действиям наших медиков к утру его состояние удалось стабилизировать, — отметила она.

Всего в результате ударов пострадали трое работников предприятия. Еще двое из них — с осколочным ранением плеча и акубаротравмой (контузией) — также находятся в больнице.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что двое мирных жителей ранены при атаке Вооруженных сил Украины на регион. По его словам, пострадавшие мужчины доставлены в больницу, где им оказали всю необходимую медицинскую помощь. Поврежден легковой автомобиль. На месте работали оперативные и экстренные службы.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле анонсировали встречу Путина с одним из российских губернаторов
Песков раскрыл позицию России по поставкам энергоресурсов в Европу
Автоэксперт призвал водителей не медлить с уборкой салона от реагентов
«В знак уважения»: Трамп рассказал о «подарке» от Ирана
«Пусть ждут»: в Госдуме раскрыли ответ за атаку ВСУ на Таганрог
Депутат рассказал о господдержке молодых предпринимателей в 2026 году
Трамп сдался? Что за танкер «Анатолий», который прорвался с нефтью на Кубу
Нутрициолог объяснила, чем опасен грейпфрутовый сок
Российские военные освободили еще два населенных пункта
Песков одной фразой ответил на вопрос о всеобщей мобилизации
Сербия продлила газовый контракт с Россией
Раскрыто состояние тяжелораненого сотрудника меткомбината в ЛНР
Путин провел телефонный разговор с президентом европейской страны
«Они умоляют»: в Иране рассказали о просьбах США по Ормузскому проливу
Стало известно, сколько россиян эвакуировали из Ирана в Азербайджан
«Новый виток эскалации»: политолог объяснил готовность Ирана выйти из ДНЯО
Петербургская полиция нашла «резиновую квартиру» с мигрантами
Пожар начался на НПЗ в промзоне Хайфы
Репродуктолог объяснила, как хронический стресс мешает забеременеть
Журналиста-иноагента посадят на четыре года после возвращения в Россию
Дальше
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
Семья и жизнь

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

