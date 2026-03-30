Раскрыто состояние тяжелораненого сотрудника меткомбината в ЛНР Раненый сотрудник меткомбината в ЛНР находится в реанимации в тяжелом состоянии

Молодой сотрудник Алчевского металлургического комбината, получивший ранения в ходе массированной атаки украинских БПЛА в ночь на 30 марта, находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко. По ее словам, которые приводит пресс-служба регионального правительства, к утру его состояние удалось стабилизировать.

Молодой мужчина (сотрудник комбината. — NEWS.ru) получил проникающее ранение грудной клетки с повреждением легкого. Он до сих пор находится в реанимации. Благодаря оперативным и профессиональным действиям наших медиков к утру его состояние удалось стабилизировать, — отметила она.

Всего в результате ударов пострадали трое работников предприятия. Еще двое из них — с осколочным ранением плеча и акубаротравмой (контузией) — также находятся в больнице.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что двое мирных жителей ранены при атаке Вооруженных сил Украины на регион. По его словам, пострадавшие мужчины доставлены в больницу, где им оказали всю необходимую медицинскую помощь. Поврежден легковой автомобиль. На месте работали оперативные и экстренные службы.