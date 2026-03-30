Юрист объяснил, как проверить подержанный автомобиль при покупке Юрист Саблин: при покупке подержанного автомобиля нужно проверить VIN-номер

При покупке подержанного автомобиля необходимо проверить VIN-номер, рассказал KP.RU управляющий партнер юридического бюро Даниил Саблин. Как отметил эксперт, регистрация автомобиля в базе ГИБДД не означает, что с машиной все в порядке.

Дело в том, что сотрудники ГИБДД при постановке автомобиля на учет проверяют лишь ограниченный круг сведений: находится ли машина в розыске, не наложен ли запрет на регистрационные действия судебными приставами, нет ли признаков подделки документов. А вот информацию о том, находится ли автомобиль в залоге у банка по автокредиту, инспекторы не видят и проверить не могут, — рассказал Саблин.

Юрист подчеркнул, что проверка VIN-номера — бесплатная услуга, которую можно получить онлайн. Он также посоветовал проверить наличие продавца в базах ФССП и оформлять сделку у нотариуса.

Ранее адвокат Михаил Салкин рассказал, что за покупку автомобиля у иностранца без договора можно получить штраф в размере 20-40% от суммы сделки. Как отметил эксперт, некоторые могут попытаться убедить налоговую, что сделка еще не была проведена.