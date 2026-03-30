30 марта 2026 в 13:33

Юрист объяснил, как проверить подержанный автомобиль при покупке

Юрист Саблин: при покупке подержанного автомобиля нужно проверить VIN-номер

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
При покупке подержанного автомобиля необходимо проверить VIN-номер, рассказал KP.RU управляющий партнер юридического бюро Даниил Саблин. Как отметил эксперт, регистрация автомобиля в базе ГИБДД не означает, что с машиной все в порядке.

Дело в том, что сотрудники ГИБДД при постановке автомобиля на учет проверяют лишь ограниченный круг сведений: находится ли машина в розыске, не наложен ли запрет на регистрационные действия судебными приставами, нет ли признаков подделки документов. А вот информацию о том, находится ли автомобиль в залоге у банка по автокредиту, инспекторы не видят и проверить не могут, — рассказал Саблин.

Юрист подчеркнул, что проверка VIN-номера — бесплатная услуга, которую можно получить онлайн. Он также посоветовал проверить наличие продавца в базах ФССП и оформлять сделку у нотариуса.

Ранее адвокат Михаил Салкин рассказал, что за покупку автомобиля у иностранца без договора можно получить штраф в размере 20-40% от суммы сделки. Как отметил эксперт, некоторые могут попытаться убедить налоговую, что сделка еще не была проведена.

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

