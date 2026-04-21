Аналитик раскрыл, когда США потерпели фиаско в операции против Ирана

Политолог Хеннингсен: США провалили попытки сухопутной операции в Иране

США потерпели фиаско при попытках начать сухопутную операцию в Иране, заявил в эфире своего YouTube-канала геополитический аналитик Патрик Хеннингсен. Он считает, что воздушные атаки стали единственной надеждой Вашингтона. Эксперт считает, что Соединенные Штаты вряд ли еще раз решатся на ввод наземных войск.

Их единственная надежда — продолжение воздушных атак, — сказал Хеннингсен.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил уверенность в дальнейшем участии Ирана в переговорном процессе с Вашингтоном. В противном случае американский лидер пригрозил Тегерану «проблемами, которых у них раньше не было».

До этого политолог Василий Колташов заявил, что США не сумели добиться быстрой победы в войне против Ирана. По его мнению, ресурсы Вашингтона израсходованы по максимуму, поэтому ему остается только принять условия Тегерана.

В свою очередь министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи отметил, что угрозы американских сил в адрес иранских кораблей и портов доказывают несерьезное отношение Вашингтона к урегулированию ситуации в Персидском заливе. Тегеран расценивает действия США как подтверждение их недобрых намерений.