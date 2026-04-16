В России снизилась посещаемость торговых центров

Посещаемость торговых центров в России упала на 2%

Посещаемость торговых центров в России упала на 2% по сравнению с прошлым годом, сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на исследование. По словам директора департамента торговой недвижимости NF Group Евгении Хакбердиевой, россияне стали реже совершать спонтанные покупки.

Покупатель стал осторожнее, реже совершает спонтанные и эмоциональные покупки, — сказала Хакбердиева.

Главной причиной охлаждения спроса в компании считают снижение покупательной способности населения. На фоне замедления роста зарплат и высокой инфляции потребители стали вести себя более осторожно.

За отчетный период среднедневной трафик ТЦ площадью от 20 тыс. квадратных метров упал на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В сравнении с докризисным уровнем (до пандемии COVID-19) результат оказался на 25% ниже. Данные также подтвердила глава отдела торговой недвижимости CMWP Зульфия Шиляева.

Ранее стало известно, что владельцы коммерческих помещений в центре Москвы вынуждены снижать арендные ставки в три раза, чтобы удержать арендаторов. В противном случае бизнес съезжает, а новых клиентов найти практически невозможно.

