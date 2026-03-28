Владельцы помещений в Москве решились на отчаянный шаг

Владельцы помещений в Москве начали снижать арендные ставки в три раза

Владельцы коммерческих помещений в центре Москвы вынуждены снижать арендные ставки в три раза, чтобы удержать арендаторов, сообщает Telegram-канал Baza. По его данным, в противном случае бизнес съезжает, а новых клиентов найти практически невозможно.

Как рассказала руководитель департамента торговой недвижимости CMWP Зульфия Шиляева, за первые два месяца 2026 года количество свободных площадей в ЦАО оказалось в полтора раза выше, чем за аналогичный период прошлого года. По ее словам, арендаторы все чаще требуют скидок, и если собственники не пойдут на уступки, рост вакантности продолжится.

Риелтор привела конкретный пример: ранее она сдавала тысячу квадратных метров в центре за 7 млн руб. в месяц. Однако за полгода до окончания договора арендатор потребовал снижения ставки, пригрозив переездом. Собственники начали активно искать нового съемщика. Цену снижали поэтапно — сначала до 5 млн руб., затем до 3 млн руб., но даже по такой стоимости желающих не нашлось. В итоге прежний арендатор остался, но уже на новых условиях: теперь он платит 2,6 млн руб. в месяц.

Еще одно помещение у метро «Курская» пришлось продать — после пандемии арендаторы съехали, а найти новых не удалось. Новый владелец разделил площадь на несколько частей, однако сдать получилось лишь одну. Остальные помещения пустуют уже два года.

Эксперты связывают сложившуюся ситуацию со снижением покупательной способности граждан, ростом налоговой нагрузки и изменением потребительских привычек москвичей. Жителям столицы стало удобнее получать необходимые услуги — кофейни, пункты выдачи заказов и другие сервисы — в своих районах.

Ранее стало известно, что в январе 2026 года медианная ставка долгосрочной аренды однокомнатных квартир снизилась в 25,5% районов Старой Москвы. Причиной снижения стало увеличение предложения, прежде всего за счет более доступного жилья массового сегмента.