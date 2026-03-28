28 марта 2026 в 19:39

Владельцы помещений в Москве решились на отчаянный шаг

Владельцы помещений в Москве начали снижать арендные ставки в три раза

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Владельцы коммерческих помещений в центре Москвы вынуждены снижать арендные ставки в три раза, чтобы удержать арендаторов, сообщает Telegram-канал Baza. По его данным, в противном случае бизнес съезжает, а новых клиентов найти практически невозможно.

Как рассказала руководитель департамента торговой недвижимости CMWP Зульфия Шиляева, за первые два месяца 2026 года количество свободных площадей в ЦАО оказалось в полтора раза выше, чем за аналогичный период прошлого года. По ее словам, арендаторы все чаще требуют скидок, и если собственники не пойдут на уступки, рост вакантности продолжится.

Риелтор привела конкретный пример: ранее она сдавала тысячу квадратных метров в центре за 7 млн руб. в месяц. Однако за полгода до окончания договора арендатор потребовал снижения ставки, пригрозив переездом. Собственники начали активно искать нового съемщика. Цену снижали поэтапно — сначала до 5 млн руб., затем до 3 млн руб., но даже по такой стоимости желающих не нашлось. В итоге прежний арендатор остался, но уже на новых условиях: теперь он платит 2,6 млн руб. в месяц.

Еще одно помещение у метро «Курская» пришлось продать — после пандемии арендаторы съехали, а найти новых не удалось. Новый владелец разделил площадь на несколько частей, однако сдать получилось лишь одну. Остальные помещения пустуют уже два года.

Эксперты связывают сложившуюся ситуацию со снижением покупательной способности граждан, ростом налоговой нагрузки и изменением потребительских привычек москвичей. Жителям столицы стало удобнее получать необходимые услуги — кофейни, пункты выдачи заказов и другие сервисы — в своих районах.

Ранее стало известно, что в январе 2026 года медианная ставка долгосрочной аренды однокомнатных квартир снизилась в 25,5% районов Старой Москвы. Причиной снижения стало увеличение предложения, прежде всего за счет более доступного жилья массового сегмента.

Москва
аренда
бизнес
кризисы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ребенка смыло потопом прямо на улице в Махачкале
«Сгущаются грозовые тучи»: на Западе ужаснулись положению Киева
Вэнс указал на примерный срок окончания операции США в Иране
Самолет США ДРЛОиУ E-3 получил повреждения при ударе Ирана
В Вашингтоне начались протесты против политики Трампа
Корабль с тысячами американских морпехов прибыл на Ближний Восток
В российском регионе ввели ограничения связи из-за дронов ВСУ
ВСУ убили ребенка, Лерчек в слезах, Каллас в опале США: что будет дальше
Иран едва не уничтожил один из крупнейших алюминиевых заводов в мире
Маньяки украли голову из гроба зверски убитой модели
Скоро и в России? Какие страны запретили соцсети для детей
Известный российский стрелок ушел из жизни
Наводнение в Дагестане: что известно 28 марта, жертвы, сотни тыс. без света
Элитный кроссовер встретился с фонарным столбом на западе Москвы
Названы ежедневные привычки, повышающие риск рака
Владельцы помещений в Москве решились на отчаянный шаг
В Германии захотели изгнать американских солдат
Гоша Kyцeнкo припал ко льду Байкала ртом, но без языка
Военкор раскрыл важность освобождения Брусовки
Мобилизация в Харькове обернулась народным гневом против двери машины ТЦК
Дальше
Самое популярное
Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Общество

Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

