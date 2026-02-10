Зимняя Олимпиада — 2026
10 февраля 2026 в 11:20

В Москве подешевела аренда жилья

Цены на аренду однокомнатных квартир упали в 25,5% районов Старой Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В январе 2026 года медианная ставка долгосрочной аренды однокомнатных квартир снизилась в 25,5% районов Старой Москвы, передает РБК. Как сообщает издание, причиной снижения стало увеличение предложения, прежде всего за счет более доступного жилья массового сегмента.

Наибольшее падение стоимости аренды однушек произошло в Савеловском районе — на 12,5%, до 105,8 тыс. руб. в месяц. В районе Соколиная Гора аренда подешевела на 7,4%, до 72,2 тыс. руб., а в Академическом районе — на 6,6%, до 73 тыс. руб. в месяц. Одновременно в 45,5% районов аренда за месяц выросла, еще в части локаций цены остались без изменений.

Рост экспозиции однокомнатных лотов мы фиксировали почти в 60% районов, расположенных в границах Старой Москвы. Многие из этих новых вариантов относятся к бюджетному сегменту, что и приводит к сокращению цены в месячном отношении, — заявил эксперт по недвижимости Роман Жуков.

Ранее директор Агентства Столичной Недвижимости Евгений Медведев дал совет, как сэкономить арендаторам. По его словам, снять жилье выгоднее всего в так называемые периоды несезона, когда у собственников растет риск простоя и они охотнее идут на торг. Эксперт посоветовал выбирать промежуток с 20 декабря до начала февраля, а также на конец апреля, примерно с 20-го по 30-е число.

