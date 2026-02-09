Риелтор дал советы, как сэкономить на аренде квартиры

Снимать квартиру до февраля и в конце апреля дешевле, рассказал «Газете.Ru» генеральный директор Агентства Столичной Недвижимости Евгений Медведев. Он отметил, что в эти периоды у собственников растут риски простоя.

Наиболее выгодные для арендатора окна обычно приходятся на промежуток с 20 декабря до начала февраля, а также на конец апреля, примерно с 20-го по 30-е число, и на летний отрезок с конца июня по конец июля. В эти периоды часть арендодателей готова снижать цену, поскольку простои могут составлять от двух недель до месяца и для собственника это — прямые потери, — рассказал Медведев.

Риелтор напомнил, что удаленность от центра и количество комнат также влияют на цену аренды. Он также призвал критически оценивать объявления, которые предлагают жилье по сниженной стоимости.

Ранее риелтор Олег Бендриков рассказал, что цены на дома среднего класса в Подмосковье начинаются от 30 млн рублей. По его словам, иногда можно получить скидку.