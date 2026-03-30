«Рытвина здоровая»: Кондрашов об атаке БПЛА на дом в Систо-Палкино

Кондрашов: осколки ракеты упали рядом с домом в Систо-Палкино

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Осколки ракеты, сбившей украинский БПЛА, упали рядом с двухэтажным частным домом в Систо-Палкино, рассказал 47news глава администрации Ломоносовского района Алексей Кондрашов. По его словам, ударной волной на кухне выбило стекла, также пострадала мебель.

Требуется частичное благоустройство на участке, потому что там рытвина здоровая. Мы, естественно, будем оказывать помощь. Сейчас проведем комиссионную оценку стоимости ремонта. Будет денежная компенсация из местного бюджета, — отметил Кондрашов.

По словам главы администрации, осколки также повредили фасад дома. Последствия 29 марта ликвидировали МЧС, полиция и взрывотехники. Хозяевам дома не потребовался маневренный фонд, они временно перебрались в другое жилье.

Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил, что возгорание в порту Усть-Луга, возникшее в результате налета беспилотников, было успешно локализовано силами экстренных служб. Для борьбы с огнем пришлось задействовать дополнительные ресурсы из Ленобласти и Петербурга, в том числе два специализированных пожарных поезда.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Пытается обобрать»: МИД Ирана о ближневосточном «турне» Зеленского
«Ему не отказывали»: в СВОП оценили желание Зеленского переговоров с РФ
Шри-Ланка начала переговоры по покупке нефти у России
«В чем польза участия»: в Иране заговорили о выходе из ДНЯО
Названа вероятная дата решающей битвы за Славянск и Краматорск
Ярмарку «Арт Россия» в седьмой раз проведут в Гостином дворе
Еврокомиссия потратит свыше €1,5 млрд на перевооружение Украины
Зеленский признался, что Украину игнорируют при поставках ракет для Patriot
«Не велика, но ощутима»: Коростелев объяснил провал россиян в спринте на ОИ
Как теперь оплатить Apple? Что известно о запрете Минцифры для операторов
Масштабный сбой зафиксирован в МФЦ
Стало известно, как изменилась статистка по нападениям собак в Петербурге
Инцидент с ребенком в Подмосковье чуть не обернулся трагедией
Бизнес Лерчек и ее бывшего мужа ушел в глубокий минус
Гордон ответила, почему резко перестала общаться с Кудрявцевой
Зеленский взбесился после высмеивания дронов ВСУ из кухонь домохозяек
Могилу Гурченко усыпали цветами
Живая сила — в фарш, страх «Кинжалов»: удары по Украине 30 марта, итоги
Зеленский предложил России перемирие
Противопожарный режим установили в Кузбассе
Дальше
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

