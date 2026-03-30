«Рытвина здоровая»: Кондрашов об атаке БПЛА на дом в Систо-Палкино Кондрашов: осколки ракеты упали рядом с домом в Систо-Палкино

Осколки ракеты, сбившей украинский БПЛА, упали рядом с двухэтажным частным домом в Систо-Палкино, рассказал 47news глава администрации Ломоносовского района Алексей Кондрашов. По его словам, ударной волной на кухне выбило стекла, также пострадала мебель.

Требуется частичное благоустройство на участке, потому что там рытвина здоровая. Мы, естественно, будем оказывать помощь. Сейчас проведем комиссионную оценку стоимости ремонта. Будет денежная компенсация из местного бюджета, — отметил Кондрашов.

По словам главы администрации, осколки также повредили фасад дома. Последствия 29 марта ликвидировали МЧС, полиция и взрывотехники. Хозяевам дома не потребовался маневренный фонд, они временно перебрались в другое жилье.

Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил, что возгорание в порту Усть-Луга, возникшее в результате налета беспилотников, было успешно локализовано силами экстренных служб. Для борьбы с огнем пришлось задействовать дополнительные ресурсы из Ленобласти и Петербурга, в том числе два специализированных пожарных поезда.