Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 марта 2026 в 11:39

Назван тип оружия для удара по школе в иранском Ламерде

NYT: США применили новейшую ракету PrSM при ударе по школе в Иране 28 февраля

Подписывайтесь на нас в MAX

США применили новейшую баллистическую ракету Precision Strike Missile (PrSM) при ударе по иранскому городу Ламерд 28 февраля, пишет The New York Times со ссылкой на американского чиновника и военных экспертов. Атака совпала с трагедией в школе для девочек в городе Минаб, где, по данным иранской стороны, погибли 175 человек.

Американские военные эксперты, изучившие видео удара, заявили, что суббоеприпасы ракеты PrSM были оснащены боевой поражающими элементами в виде вольфрамовых шариков. В материале говорится, что они подрываются еще в воздухе до контакта с целью, чтобы увеличить площадь поражения.

По их данным, удар пришелся по зданиям спортзала и начальной школы. В результате атаки погибли 21 человек, еще около 100 получили ранения. Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани сообщил, что среди жертв оказались волейболисты, находившиеся на тренировке в момент попадания ракеты.

Ранее США и Израиль атаковали предприятие по производству уранового концентрата, который также называют «желтый кек». Завод располагается на юге страны. Известно, что происшествие не привело к утечке радиоактивных веществ на территории объекта. Для жителей близлежащих районов угрозы нет.

США
ракеты
школы
Иран
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Шоу-бизнес

Семья и жизнь

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.