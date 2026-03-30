Назван тип оружия для удара по школе в иранском Ламерде NYT: США применили новейшую ракету PrSM при ударе по школе в Иране 28 февраля

США применили новейшую баллистическую ракету Precision Strike Missile (PrSM) при ударе по иранскому городу Ламерд 28 февраля, пишет The New York Times со ссылкой на американского чиновника и военных экспертов. Атака совпала с трагедией в школе для девочек в городе Минаб, где, по данным иранской стороны, погибли 175 человек.

Американские военные эксперты, изучившие видео удара, заявили, что суббоеприпасы ракеты PrSM были оснащены боевой поражающими элементами в виде вольфрамовых шариков. В материале говорится, что они подрываются еще в воздухе до контакта с целью, чтобы увеличить площадь поражения.

По их данным, удар пришелся по зданиям спортзала и начальной школы. В результате атаки погибли 21 человек, еще около 100 получили ранения. Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани сообщил, что среди жертв оказались волейболисты, находившиеся на тренировке в момент попадания ракеты.

Ранее США и Израиль атаковали предприятие по производству уранового концентрата, который также называют «желтый кек». Завод располагается на юге страны. Известно, что происшествие не привело к утечке радиоактивных веществ на территории объекта. Для жителей близлежащих районов угрозы нет.