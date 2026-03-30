Цены на алюминий взлетели после ударов Ирана

Bloomberg: цены на алюминий подскочили на 5,7% после атак Ирана на заводы

Цены на алюминий резко выросли после атак Ирана на два производственных объекта на Ближнем Востоке, сообщает агентство Bloomberg. Котировки фьючерсов на Лондонской бирже металлов (LME) с поставкой через три месяца на торгах 30 марта на максимуме достигли $3463 (280 987 рублей) за тонну, что на 5,73% выше предыдущего уровня.

Как отмечает издание, произошедшее грозит усугубить перебои в поставках из региона, на который приходится значительная часть мирового производства алюминия. Крупнейший на Ближнем Востоке производитель — компания Emirates Global Aluminium — сообщила 28 марта о значительном ущербе, нанесенном ее заводу в Абу-Даби. Государственная компания Aluminium Bahrain заявила, что оценивает ущерб на своем предприятии.

Ранее сообщалось, что армия Ирана провела масштабную комбинированную операцию против двух крупнейших алюминиевых заводов на Ближнем Востоке. Целями атак стали завод EMAL в Объединенных Арабских Эмиратах и предприятие ALBA в Бахрейне, которые работали в интересах американской армии.

