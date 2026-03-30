В Кремле анонсировали встречу Путина с одним из российских губернаторов Песков: Путин проведет встречу с губернатором Архангельской области

Президент РФ Владимир Путин проведет встречу с губернатором Архангельской области, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, которые передает пресс-служба Кремля в MAX, она пройдет в Кремле в середине дня.

В середине дня мы ожидаем, что президент примет губернатора Архангельской области Александра Цыбульского, — сказал Песков.

Ранее глава российского государства заявил, что Россия оказалась бы в надежных руках, если бы на выборах президента в 2000 году победил режиссер Станислав Говорухин. Архивные кадры с поздравлением президента опубликовал журналист ИС «Вести» Павел Зарубин. Российский лидер подчеркивал, что Говорухин, который был его соперником на выборах, — порядочный, ответственный и любящий Родину человек.

До этого президент рассказал, что в ходе личного общения со Станиславом Говорухиным всегда внимательно прислушивался к его суждениям и находил в них ценные ориентиры. По словам главы государства, режиссер был абсолютно бескорыстным человеком, чья преданность России стала очевидной уже после первых встреч.