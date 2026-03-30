30 марта 2026 в 13:07

Дмитриев раскритиковал некомпетентных политиков ЕС из-за энергокризиса

Дмитриев: европолитики не понимают серьезность грядущего энергокризиса

Кирилл Дмитриев Кирилл Дмитриев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Европолитики не понимают серьезность грядущего энергетического кризиса, заявил в соцсети X глава РФПИ Кирилл Дмитриев. По его словам, они не пытаются смягчить будущие риски.

Вовсе неудивительно, что те же некомпетентные бюрократы ЕС <...> не понимают серьезность надвигающегося энергетического шока, — написал Дмитриев.

Ранее Дмитриев предупредил, что Европу ждут энергетические локдауны. Глава РФПИ отметил, что речь идет, например, о дефиците топлива для автомобилей.

Также Дмитриев заявил, что комиксы Marvel не научат главу дипломатии ЕС Каю Каллас профессиональным навыкам. По словам спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, надвигающийся на Европу энергетический кризис обеспечит чиновников достаточным образованием.

Кроме того, Дмитриев обратил внимание, что союзники по НАТО оказывают военную поддержку не состоящей в Североатлантическом альянсе Украине, но не делают того же в отношении США. Речь идет об оказании поддержки Киеву путем предоставления экипировки, боеприпасов и систем ПВО.

Россия
Кирилл Дмитриев
Европа
кризисы
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

