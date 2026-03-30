30 марта 2026 в 13:02

Почетных гостей из США ждут в России

Конгрессмены США могут приехать в Россию с ответным визитом

Светлана Журова Светлана Журова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Американские конгрессмены могут приехать в Россию с ответным визитом, сообщила ИС «Вести» первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. По ее словам, почетные гости могут посетить РФ через два месяца.

Думаю, что [следует] ждать ответного визита, его готовить. По крайней мере, [американская конгрессвумен Анна Паулина] Луна высказала такое пожелание, ряд коллег тоже, я думаю, поддержат <…> Мы ждем, может быть, месяца через два смогут коллеги приехать, — отметила Журова.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов сообщил, что российская парламентская делегация направила приглашение американским коллегам посетить торжественные мероприятия в Москве по случаю Дня Победы. По его мнению, страны многое объединяет.

Ранее посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев заявил, что переговоры российской парламентской делегации с членами Конгресса Соединенных Штатов завершились успешно. При этом детали обсуждавшихся вопросов и достигнутых договоренностей глава диппредставительства РФ раскрывать не стал.

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
