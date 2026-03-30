«Подлые атаки ВСУ продолжаются»: Хинштейн о ранении мирного жителя Мирный житель пострадал при атаке ВСУ на Курскую область

Мирный житель пострадал при атаке ВСУ на деревню Обеста Рыльского района, сообщил в соцсетях губернатор Курской области Александр Хинштейн. По его словам, у мужчины осколочные ранения ног. Первая помощь оказана, скоро его госпитализируют. Также в результате атаки повреждены два частных дома, уточнил губернатор.

Подлые атаки ВСУ продолжаются. Два вражеских дрона сегодня нанесли удар по деревне Обеста Рыльского района. К сожалению, пострадал мужчина 1961 года рождения, — написал он.

Утром 30 марта пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 102 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Курской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Пензенской, Ульяновской, Самарской областей. Также ВСУ пытались атаковать Краснодарский край, Крым и акваторию Азовского моря.

До этого губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что с начала атаки Вооруженных сил Украины на Ленобласть 29 марта был уничтожен 31 БПЛА.