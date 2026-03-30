Песков раскрыл главный принцип России в отношениях с союзными странами Песков: Россия верна обязательствам перед дружественными и братскими странами

Россия остается надежным поставщиком энергоресурсов и выполняет свои обязательства, особенно перед дружественными и близкими странами, такими как Сербия, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в MAX. Так он прокомментировал телефонный разговор президентов России и Сербии Владимира Путина и Александра Вучича.

Ранее Вучич сообщил о продлении соглашения с Россией по поставкам газа. По его словам, договор был продлен на три месяца на благоприятных условиях после разговора с Путиным. Глава республики также отметил, что стороны обсудили широкий круг вопросов, включая сотрудничество в сфере медицины и участие российских компаний в проектах в Сербии.

Вучич до этого обратил внимание, что в связи с растущими угрозами безопасности в мире армия Сербии возьмет под защиту главную компрессорную станцию (КС) магистрального газопровода в поселке Жабари. Она находится менее чем в 100 км от Белграда и сильно беспокоит федеральные власти. По словам сербского лидера, с ней может произойти что угодно из-за «сумасшествия в мире».