30 марта 2026 в 12:53

Песков раскрыл главный принцип России в отношениях с союзными странами

Песков: Россия верна обязательствам перед дружественными и братскими странами

Дмитрий Песков Фото: kremlin.ru
Россия остается надежным поставщиком энергоресурсов и выполняет свои обязательства, особенно перед дружественными и близкими странами, такими как Сербия, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в MAX. Так он прокомментировал телефонный разговор президентов России и Сербии Владимира Путина и Александра Вучича.

Особенно мы привержены нашим обязательствам в отношении таких дружественных и братских стран, как Сербия, — заявил Песков.

Ранее Вучич сообщил о продлении соглашения с Россией по поставкам газа. По его словам, договор был продлен на три месяца на благоприятных условиях после разговора с Путиным. Глава республики также отметил, что стороны обсудили широкий круг вопросов, включая сотрудничество в сфере медицины и участие российских компаний в проектах в Сербии.

Вучич до этого обратил внимание, что в связи с растущими угрозами безопасности в мире армия Сербии возьмет под защиту главную компрессорную станцию (КС) магистрального газопровода в поселке Жабари. Она находится менее чем в 100 км от Белграда и сильно беспокоит федеральные власти. По словам сербского лидера, с ней может произойти что угодно из-за «сумасшествия в мире».

Юрист раскрыл сумму штрафа Киркорову за выходку в Барнауле
«Пытается обобрать»: МИД Ирана о ближневосточном «турне» Зеленского
«Ему не отказывали»: в СВОП оценили желание Зеленского переговоров с РФ
Шри-Ланка начала переговоры по покупке нефти у России
«В чем польза участия»: в Иране заговорили о выходе из ДНЯО
Названа вероятная дата решающей битвы за Славянск и Краматорск
Ярмарку «Арт Россия» в седьмой раз проведут в Гостином дворе
Еврокомиссия потратит свыше €1,5 млрд на перевооружение Украины
Зеленский признался, что Украину игнорируют при поставках ракет для Patriot
«Не велика, но ощутима»: Коростелев объяснил провал россиян в спринте на ОИ
Как теперь оплатить Apple? Что известно о запрете Минцифры для операторов
Масштабный сбой зафиксирован в МФЦ
Стало известно, как изменилась статистка по нападениям собак в Петербурге
Инцидент с ребенком в Подмосковье чуть не обернулся трагедией
Бизнес Лерчек и ее бывшего мужа ушел в глубокий минус
Гордон ответила, почему резко перестала общаться с Кудрявцевой
Зеленский взбесился после высмеивания дронов ВСУ из кухонь домохозяек
Могилу Гурченко усыпали цветами
Живая сила — в фарш, страх «Кинжалов»: удары по Украине 30 марта, итоги
Зеленский предложил России перемирие
Дальше
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
Семья и жизнь

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

