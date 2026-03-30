«Всеми силами продолжит»: Иран дал обещание США и Израилю

Иранская армия продолжит курс на сдерживание агрессии США и Израиля, сообщил и. о. министра обороны страны генерал-майор Маджид ибн аль-Реза в разговоре с турецким коллегой Яшаром Гюлером. По его словам, которые приводит IRNA, вероломная операция противников не оставила Тегерану иного выбора.

Иран всеми силами продолжит путь наказания агрессоров, создания эффективного сдерживания и обеспечения неповторения войны и агрессии, — сказал он.

Ранее стало известно, что на Ближнем Востоке число американских военнослужащих превысило 50 тыс. человек, и в регион направляют дополнительные силы. Речь идет о морпехах и подразделениях быстрого реагирования из 82-й воздушно-десантной дивизии. Отправка дополнительных сил, по данным источников, может помочь обеспечить свободный проход нефтяных танкеров через Ормузский пролив.

До этого первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выразил опасения, что США своими действиями стимулируют страны к разработке и распространению ядерного оружия. В этом контексте он упомянул КНДР, на которую так никто и не рискнул напасть.