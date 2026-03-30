Раскрыто, сколько десятков тысяч бойцов США находятся на Ближнем Востоке NYT: общее число американских войск на Ближнем Востоке превысило 50 тыс. человек

На Ближнем Востоке число американских военнослужащих превысило 50 тысяч человек, и в регион направляют дополнительные силы, передает New York Times. В частности, речь идет о морпехах и подразделениях быстрого реагирования из 82-й воздушно-десантной дивизии.

Американские и израильские силы продолжают наносить авиаудары по Ирану, а КСИР объявил о самой мощной наступательной операции против баз США и Израиля. Отправка дополнительных войск, по данным источников, может помочь обеспечить свободный проход нефтяных танкеров через Ормузский пролив.

Ранее аналитик НАТО Флоренс Гауб заявил: США могут столкнуться с серьезными трудностями при наземной операции в Иране. Она предупреждает, что такая кампания рискует обернуться провалом.

До этого военный корреспондент RT.Док Александр Харченко заявил, что американские военные могут рискнуть высадиться на острове Харк в Персидском заливе, но вряд ли смогут удержать его без больших потерь. По его словам, такая операция станет болезненным ударом для Ирана, потому его армия начнет атаковать остров беспилотниками и баллистическими ракетами.