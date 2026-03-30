Аналитик предупредила США о катастрофе в случае наземной операции в Иране

США могут столкнуться с серьезными трудностями при наземной операции в Иране, заявила Handelsblatt аналитик НАТО Флоренс Гауб. Она предупреждает, что такая кампания рискует обернуться провалом.

Гауб отметила, что часто недооценивают момент, когда закончатся легитимные военные цели, и тогда возникает риск поражения гражданских объектов. Она также добавила, что подобные действия могут сделать войну еще менее популярной в США и вызвать критику со стороны международного сообщества.

По мнению аналитика, пока до этого момента не дошло, сохраняется окно возможностей для дипломатических решений. Он добавил, что в НАТО продолжают внимательно отслеживать ситуацию и оценивать возможные последствия для региона и США.

Ранее военный корреспондент RT.Док Александр Харченко заявил, что американские военные могут рискнуть высадиться на острове Харк в Персидском заливе, но вряд ли смогут удержать его без больших потерь. По его словам, такая операция станет болезненным ударом для Ирана, потому его армия начнет атаковать остров беспилотниками и баллистическими ракетами.

Позже пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что ситуация на переговорах США с Ираном изменчива. Она добавила, что не стоит верить спекуляциям вокруг встреч представителей двух стран до официального объявления о них.