«Пусть ждут»: в Госдуме раскрыли ответ за атаку ВСУ на Таганрог Депутат Колесник: Украину ждут еще более жесткие удары после атаки на Таганрог

Украину ждут более жесткие и массированные удары после атаки беспилотников ВСУ на Таганрог, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Колесник. По его словам, российская сторона всегда особенно жестко вступается за своих мирных жителей.

Не самые приятные события ждут Украину после налета БПЛА на Таганрог. Думаю, что будут массированные удары ВС РФ. За мирных жителей России мы вступаемся особенно жестко. Пусть ВСУ ждут еще более массированных прилетов в усиленном варианте, — высказался Колесник.

Ранее мэр Таганрога Светлана Камбулова заявила, что прошедшая ночь стала одной из самых тяжелых для жителей города на фоне массированной атаки ВСУ. По ее словам, была ранена женщина, ее госпитализировали. Также она отметила, что для жителей поврежденных домов организованы ПВР.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь ранее заявил о массированной атаке на регион. По его словам, всего частично разрушены и повреждены 12 многоквартирных жилых домов, 27 частных домов и 10 автомобилей. В общей сложности системы ПВО уничтожили более 60 беспилотников.