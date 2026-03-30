Нутрициолог объяснила, чем опасен грейпфрутовый сок

Грейпфрутовый и другие кислые соки могут повредить зубную эмаль, рассказала Lenta.ru нутрициолог Вероника Гусакова. Она посоветовала употреблять такие напитки только во время еды.

Еще один нюанс, который редко обсуждают, — стакан грейпфрутового сока содержит достаточно много натуральных сахаров, а клетчатки в нем почти нет. В одном стакане сока может быть до 20-25 граммов сахара. Поэтому сок лучше пить не натощак и не использовать как замену воде, — рассказала Гусакова.

Нутрициолог подчеркнула, что грейпфрутовым соком лучше не запивать лекарства. По ее словам, вещества в грейпфруте блокируют фермент CYP3A4, что замедляет метаболизм лекарств и может усилить побочные эффекты.

