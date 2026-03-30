Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 марта 2026 в 12:33

Нутрициолог объяснила, чем опасен грейпфрутовый сок

Нутрициолог Гусакова: грейпфрутовый сок может повредить зубную эмаль

Подписывайтесь на нас в MAX

Грейпфрутовый и другие кислые соки могут повредить зубную эмаль, рассказала Lenta.ru нутрициолог Вероника Гусакова. Она посоветовала употреблять такие напитки только во время еды.

Еще один нюанс, который редко обсуждают, — стакан грейпфрутового сока содержит достаточно много натуральных сахаров, а клетчатки в нем почти нет. В одном стакане сока может быть до 20-25 граммов сахара. Поэтому сок лучше пить не натощак и не использовать как замену воде, — рассказала Гусакова.

Нутрициолог подчеркнула, что грейпфрутовым соком лучше не запивать лекарства. По ее словам, вещества в грейпфруте блокируют фермент CYP3A4, что замедляет метаболизм лекарств и может усилить побочные эффекты.

Ранее диетолог-нутрициолог Роман Пристанский рассказал, что усвоение пищи не становится быстрее от того, сколько раз человек пережевывает еду. Специалист подчеркнул, что это никак не влияет на работу желудка.

нутрициологи
соки
зубы
здоровье
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.