Пожар начался на НПЗ в промзоне Хайфы

Пожар начался на нефтеперерабатывающем заводе в промышленной зоне Хайфы в Израиле, сообщает иранское агентство Tasnim. Израильский вещатель KAN уточнил, что возгорание произошло после атаки со стороны Ирана.

Отмечается, что причиненный предприятию ущерб в настоящий момент оценивается специалистами. Также журналисты отмечают, что удар по НПЗ был нанесен ракетами не только со стороны Ирана, но и ливанского шиитского движения «Хезболла».

Ранее армия Ирана провела масштабную комбинированную операцию против двух крупнейших алюминиевых заводов на Ближнем Востоке. Целями атак стали завод EMAL в Объединенных Арабских Эмиратах и предприятие ALBA в Бахрейне, которые, как заявлено, работали в интересах американской армии.

До этого в Корпусе стражей Исламской революции заявили, что Иран будет рассматривать американские и израильские вузы на Ближнем Востоке как легитимные цели для ударов возмездия. Это сообщение появилось после атаки на университет науки и технологий в Тегеране.

Также Воздушно-космические силы КСИР провели операцию, в ходе которой пострадала американская авиабаза Принц Султан на территории Саудовской Аравии. По предварительной информации, комбинированный удар ракет и беспилотников повредил воздушные судна.