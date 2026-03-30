Правительство Новой Зеландии допускает импорт нефтепродуктов российского происхождения, если они были переработаны за пределами России, заявил в интервью The New Zealand Herald министр по ресурсам Шейн Джонс. При этом он не стал прямо отвечать, готово ли правительство публично поддержать закупки такого топлива. По его словам, в Веллингтоне не считают российскими нефтепродукты, которые прошли переработку в других странах.

В ноябре прошлого года компания Z Energy импортировала топливо из российской нефти примерно на $100 млн (8 млрд рублей). Как пишет источник, она воспользовалась лазейкой в санкционном законодательстве. По этим правилам прямые поставки российских энергоресурсов в страну запрещены. При этом ограничения не касаются топлива и других продуктов, переработанных в третьих странах. Тогда махинации компании вызвали скандал.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия готова оставаться надежным поставщиком энергоресурсов на различные рынки, включая европейский. Представитель Кремля также говорил, что мировой спрос на российскую нефть остается высоким. Он также добавил, что теоретически может наступить момент, когда дополнительный спрос будет удовлетворять затруднительно.