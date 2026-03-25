25 марта 2026 в 17:45

В Кремле оценили мировую потребность в российской нефти

Песков заявил о большом спросе на российскую нефть в мире

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Мировой спрос на российскую нефть остается крайне высоким, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире ИС «Вести». По его словам, в ближайшее время Россия может столкнуться с трудностями в удовлетворении данных потребностей.

Отвечая на вопрос о наличии заявок на поставки российской нефти помимо Вьетнама, представитель Кремля ответил, что таких обращений поступает много. По его словам, спрос на российские энергоресурсы сосредоточен на альтернативных направлениях.

Спрос большой, спрос на альтернативные направления, поэтому, конечно, может наступить момент, когда, скажем так, дополнительный спрос будет трудно удовлетворять, — сказал Песков.

Ранее министр энергетики РФ Сергей Цивилев заявил, что Россия ведет активную работу над новыми контрактами на поставку энергоресурсов в страны Азии. По его словам, речь идет о сжиженном природном газе, сжиженных углеводородных газах, нефти, а также о соглашениях в сфере электроэнергетики.

Прежде Цивилев отмечал, что РФ пересматривает цепочки поставок энергоресурсов из-за кризиса на Ближнем Востоке и будет в первую очередь поставлять их странам-соседям, с которыми есть общая граница. Поставщики будут пересматривать и другую логистику нефтепродуктов.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Захарова разнесла журналистов, приписавших РФ неуважение к Гейдару Алиеву
Жесткий ответ за Белгород: ВС РФ нанесли удар возмездия по Западной Украине
«ФосАгро» рассказала об успешных кейсах импортозамещения в IT-сегменте
«Не будет последней целью»: Иран предупредил арабские страны о планах врага
Что известно о размерах многомиллионных откатов покойного Старовойта
Дмитриев предупредил ЕС о свинье, которую ему хочет подложить Украина
Забеременевшая в 13 лет героиня «Пусть говорят» вышла замуж
Ливан назвал число жертв после ударов Израиля
МИД Армении заявил о жизнеспособности мира с Азербайджаном
Спальня, в которой легко дышать: роль текстиля в ощущении пространства
Что известно о риске ядерной аварии из-за конфликта на Ближнем Востоке
Энергетик ответил, чем грозит Украине отказ Венгрии от поставок газа
Хакеры использовали популярный музыкальный сервис для кражи средств
Песков признал, что Москва пока в стороне от ближневосточных переговоров
Число сбитых на подлете к Москве БПЛА приблизилось к двум десяткам
«Мы хотим больше»: Уитэкер заявил о недовольстве США союзниками
«Решили за меня»: на Аллее славы ЦСКА установили бюст Владимира Пономарева
«Ну, запил»: пациент рассказал, как ему сломали ребра в рехабе «Свобода»
Минэнерго сообщило о «прайм-эре» российского рынка топлива
Названа возможная альтернатива газу из Венгрии для Украины
Дальше
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
