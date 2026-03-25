В Кремле оценили мировую потребность в российской нефти Песков заявил о большом спросе на российскую нефть в мире

Мировой спрос на российскую нефть остается крайне высоким, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире ИС «Вести». По его словам, в ближайшее время Россия может столкнуться с трудностями в удовлетворении данных потребностей.

Отвечая на вопрос о наличии заявок на поставки российской нефти помимо Вьетнама, представитель Кремля ответил, что таких обращений поступает много. По его словам, спрос на российские энергоресурсы сосредоточен на альтернативных направлениях.

Спрос большой, спрос на альтернативные направления, поэтому, конечно, может наступить момент, когда, скажем так, дополнительный спрос будет трудно удовлетворять, — сказал Песков.

Ранее министр энергетики РФ Сергей Цивилев заявил, что Россия ведет активную работу над новыми контрактами на поставку энергоресурсов в страны Азии. По его словам, речь идет о сжиженном природном газе, сжиженных углеводородных газах, нефти, а также о соглашениях в сфере электроэнергетики.

Прежде Цивилев отмечал, что РФ пересматривает цепочки поставок энергоресурсов из-за кризиса на Ближнем Востоке и будет в первую очередь поставлять их странам-соседям, с которыми есть общая граница. Поставщики будут пересматривать и другую логистику нефтепродуктов.