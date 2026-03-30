30 марта 2026 в 12:58

Мэр рассказала о судьбе раненной при массированной атаке ВСУ женщины

Раненую женщину из Таганрога вертолетом доставили в областной ожоговый центр

Раненую при массированной атаке ВСУ женщину из Таганрога вертолетом доставляют в областной ожоговый центр, сообщила в MAX мэр города Светлана Камбулова. По ее словам, у противника не получится сломить дух горожан.

В результате воздушной атаки получила ранения и была госпитализирована женщина. Сейчас с привлечением сан. авиации ее доставляют в областной ожоговый центр, — отметила она.

До этого Камбулова сообщила, что прошедшая ночь стала одной из самых тяжелых для жителей Таганрога на фоне массированной атаки ВСУ. Также, по словам мэра, была ранена женщина, ее поместили в медучреждение. Для жителей поврежденных домов уже организованы ПВР.

Утром 30 марта пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 102 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Курской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Пензенской, Ульяновской, Самарской областей. Также ВСУ пытались атаковать Краснодарский край, Крым и акваторию Азовского моря.

