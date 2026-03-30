Эксперт рассказал, кто получит значительную прибавку к пенсии в апреле Доцент Балынин: пенсии 80-летних юбиляров в апреле взлетят на 38%

Российские пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста в марте, с 1 апреля 2026 года начнут получать страховую пенсию в повышенном размере, рассказал NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Благодаря удвоению фиксированной выплаты и надбавке за уход выплата вырастет более чем на треть по сравнению с концом 2025 года, уточнил он.

Допустим, страховая пенсия по старости (включая фиксированную выплату) у 80-летнего юбиляра марта в декабре 2025 года составляла 36 091 рубль. После январской индексации на 7,6% выплата выросла до 38 833,92 рубля. В феврале и марте пенсионер получал эту сумму. В апреле, в связи с достижением 80-летнего возраста, фиксированная выплата удваивается. С учетом надбавки за уход (1413,86 рубля) размер страховой пенсии увеличивается до 49 832,47 рубля, — сказал Балынин.

Экономист отметил, что таким образом выплата в апреле 2026 года будет на 38% выше, чем в декабре 2025 года, и на 28% выше, чем в первом квартале 2026 года.

Ранее сообщалось, что в России в ряде случаев перерасчет пенсий проводится автоматически, если выявляются более выгодные условия учета стажа или заработка. Как рассказали в Соцфонде РФ, гражданам для этого не нужно подавать заявления.