«Пытается обобрать»: МИД Ирана о ближневосточном «турне» Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский пытается «обворовать» страны Ближнего Востока путем заключения с ними военных соглашений, заявил представитель иранского МИД Эсмаил Багаи на брифинге. Так он прокомментировал «турне» украинского лидера в ближневосточном регионе, передает Tasnim.

Страны региона, в которые ездил Зеленский, определенно умнее, чтобы позволить человеку, который за четыре года подверг свою страну разрушительному конфликту и создал такие трагедии для украинского народа, пытаться их обобрать, — сказал он.

В Тегеране считают, что попытки Киева наладить военное сотрудничество с арабскими государствами не найдут отклика. Багаи подчеркнул, что государства Персидского залива способны самостоятельно определять свои интересы без внешнего давления.

Ранее Зеленский заявил, что США попросили Украину о помощи на Ближнем Востоке. Он объяснил, что речь идет о защите американских военных баз в регионе. По словам главы государства, Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Иордания и Кувейт также обратились к Киеву за поддержкой.