Президент Украины Владимир Зеленский может попытаться скрыться на территории Великобритании, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Колесник. По словам парламентария, украинский политик находится в отчаянии из-за провала попыток привлечь внимание мирового сообщества.
Зеленский в отчаянии. Он носится по всему миру, пытается обратить на себя внимание, но безуспешно, особенно во время визитов на Ближний Восток, где его сочли смешным. Он видит, что у него не получаются дипломатические трюки. Из-за этого Зеленский начинает бить по мирным домам и [россиянам]. За это ему придется нести наказание уже в ближайшем будущем. Может, он скроется на территории Британии. Пусть перечитает книгу Аркадия Полторака «Нюрнбергский эпилог». Зеленского ждет то же самое, он будет главным фигурантом, ему припомнят все, и налет на Таганрог, в частности, — сказал Колесник.
Ранее мэр Таганрога Светлана Камбулова заявила, что прошедшая ночь стала одной из самых тяжелых для жителей города на фоне массированной атаки ВСУ. По ее словам, была ранена женщина, ее госпитализировали. Также она отметила, что для жителей поврежденных домов организованы ПВР.