30 марта 2026 в 14:20

В Госдуме рассказали, какая судьба ждет Зеленского

Депутат Колесник: Зеленский может попытаться спрятаться в Британии

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Президент Украины Владимир Зеленский может попытаться скрыться на территории Великобритании, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Колесник. По словам парламентария, украинский политик находится в отчаянии из-за провала попыток привлечь внимание мирового сообщества.

Зеленский в отчаянии. Он носится по всему миру, пытается обратить на себя внимание, но безуспешно, особенно во время визитов на Ближний Восток, где его сочли смешным. Он видит, что у него не получаются дипломатические трюки. Из-за этого Зеленский начинает бить по мирным домам и [россиянам]. За это ему придется нести наказание уже в ближайшем будущем. Может, он скроется на территории Британии. Пусть перечитает книгу Аркадия Полторака «Нюрнбергский эпилог». Зеленского ждет то же самое, он будет главным фигурантом, ему припомнят все, и налет на Таганрог, в частности, — сказал Колесник.

Ранее мэр Таганрога Светлана Камбулова заявила, что прошедшая ночь стала одной из самых тяжелых для жителей города на фоне массированной атаки ВСУ. По ее словам, была ранена женщина, ее госпитализировали. Также она отметила, что для жителей поврежденных домов организованы ПВР.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Непряева назвала главное отличие российских лыжников от иностранных
В РПЦ оценили тренд на куличи с необычными начинками
Два свидетеля выступили в суде по делу о правах на «нетленки» «Комбинации»
Снимавшаяся обнаженной модель стала почетным консулом Украины в Доминикане
Названо единственное условие, при котором США могут захватить уран в Иране
«Погибнут 200 миллионов»: жуткое пророчество Жириновского о ядерных войнах
В Иране назвали число детей и женщин, погибших из-за атак США и Израиля
Посол забил тревогу из-за угрозы мировым поставкам продовольствия
Путин присвоил известному актеру звание народного артиста России
Жителям ДНР перечислили главные методы вербовки ВСУ
Правительство дополнительно выделит 1 млрд рублей на газификацию в регионах
Путин посмертно присвоил звание Героя России советскому летчику
Раскрыто, сколько абонентов остались без электричества в ЛНР из-за ВСУ
В Киеве отреагировали на инцидент с падением БПЛА в Финляндии
Шпион в британском посольстве: кто такой Янсе ван Ренсбург, чем занимался
Один человек погиб и 10 пострадали в результате ДТП в российском регионе
Эксперт раскрыл цену военной техники, которую США потеряли из-за Ирана
«Имеем право ее не впускать»: в ГД высказались о возвращении Пугачевой
Садовод дала советы, как добиться хорошего урожая голубики
Раскрыты масштабы ущерба от массированной атаки ВСУ на Таганрог
Дальше
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
Семья и жизнь

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

