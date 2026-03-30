Президент Украины Владимир Зеленский может попытаться скрыться на территории Великобритании, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Колесник. По словам парламентария, украинский политик находится в отчаянии из-за провала попыток привлечь внимание мирового сообщества.

Зеленский в отчаянии. Он носится по всему миру, пытается обратить на себя внимание, но безуспешно, особенно во время визитов на Ближний Восток, где его сочли смешным. Он видит, что у него не получаются дипломатические трюки. Из-за этого Зеленский начинает бить по мирным домам и [россиянам]. За это ему придется нести наказание уже в ближайшем будущем. Может, он скроется на территории Британии. Пусть перечитает книгу Аркадия Полторака «Нюрнбергский эпилог». Зеленского ждет то же самое, он будет главным фигурантом, ему припомнят все, и налет на Таганрог, в частности, — сказал Колесник.