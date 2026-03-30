Автоюрист объяснил, какие ямы допустимы на дорогах

Согласно ГОСТу, ямы на дорогах должны быть не шире 60 сантиметров, рассказал VSE42.RU автоюрист Андрей Белоусов. Также длина не должна превышать 15 сантиметров, а глубина — 5 сантиметров.
Эксперт рассказал, что стандарты ям регулирует ГОСТ Р 50597–2017. Ямы больших размеров будут считаться нарушением. В случае, если из-за такого углубления на дороге водитель получил травму или повредил автомобиль, ответственность будет нести организация, которая обслуживает дорогу. В подобной ситуации юрист посоветовал измерить размеры ямы — это может принести пользу при дальнейшем разбирательстве.
