Автоюрист объяснил, какие ямы допустимы на дорогах Автоюрист Белоусов: ямы на дорогах должны быть не шире 60 сантиметров

Согласно ГОСТу, ямы на дорогах должны быть не шире 60 сантиметров, рассказал VSE42.RU автоюрист Андрей Белоусов. Также длина не должна превышать 15 сантиметров, а глубина — 5 сантиметров.

Эксперт рассказал, что стандарты ям регулирует ГОСТ Р 50597–2017. Ямы больших размеров будут считаться нарушением. В случае, если из-за такого углубления на дороге водитель получил травму или повредил автомобиль, ответственность будет нести организация, которая обслуживает дорогу. В подобной ситуации юрист посоветовал измерить размеры ямы — это может принести пользу при дальнейшем разбирательстве.

