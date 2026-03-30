Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 марта 2026 в 14:17

Автоюрист объяснил, какие ямы допустимы на дорогах

Автоюрист Белоусов: ямы на дорогах должны быть не шире 60 сантиметров

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Согласно ГОСТу, ямы на дорогах должны быть не шире 60 сантиметров, рассказал VSE42.RU автоюрист Андрей Белоусов. Также длина не должна превышать 15 сантиметров, а глубина — 5 сантиметров.

Эксперт рассказал, что стандарты ям регулирует ГОСТ Р 50597–2017. Ямы больших размеров будут считаться нарушением. В случае, если из-за такого углубления на дороге водитель получил травму или повредил автомобиль, ответственность будет нести организация, которая обслуживает дорогу. В подобной ситуации юрист посоветовал измерить размеры ямы — это может принести пользу при дальнейшем разбирательстве.

Ранее сообщалось, что в России утвердили ГОСТ на регистрационные знаки для электросамокатов. В нем указан размер таких знаков, вводится новый вид номера — тип 4В: двухстрочный, металлический.

ямы
дороги
ГОСТ
юристы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Два свидетеля выступили в суде по делу о правах на «нетленки» «Комбинации»
Снимавшаяся обнаженной модель стала почетным консулом Украины в Доминикане
Названо единственное условие, при котором США могут захватить уран в Иране
«Погибнут 200 миллионов»: жуткое пророчество Жириновского о ядерных войнах
В Иране назвали число детей и женщин, погибших из-за атак США и Израиля
Посол забил тревогу из-за угрозы мировым поставкам продовольствия
Путин присвоил известному актеру звание народного артиста России
Жителям ДНР перечислили главные методы вербовки ВСУ
Правительство дополнительно выделит 1 млрд рублей на газификацию в регионах
Путин посмертно присвоил звание Героя России советскому летчику
Раскрыто, сколько абонентов остались без электричества в ЛНР из-за ВСУ
В Киеве отреагировали на инцидент с падением БПЛА в Финляндии
Шпион в британском посольстве: кто такой Янсе ван Ренсбург, чем занимался
Один человек погиб и 10 пострадали в результате ДТП в российском регионе
Эксперт раскрыл цену военной техники, которую США потеряли из-за Ирана
«Имеем право ее не впускать»: в ГД высказались о возвращении Пугачевой
Садовод дала советы, как добиться хорошего урожая голубики
Раскрыты масштабы ущерба от массированной атаки ВСУ на Таганрог
У россиянки в глазу нашли живого червя
Адвокат рассказал, как решить проблему с дефицитом парковочных мест
Дальше
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
Семья и жизнь

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.