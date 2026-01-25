Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
25 января 2026 в 15:58

25 января 2026 в 15:58

Расчлененное тело 70-летнего пенсионера нашли в яме уличного туалета

Расчлененное тело пенсионера обнаружили в канализационной яме под Самарой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Расчлененное тело 70-летнего мужчины обнаружили в канализационной яме в селе Кинель-Черкассы Самарской области, сообщила пресс-служба СУ СК России по региону. В убийстве пенсионера подозревают 76-летнего знакомого, с которым он распивал спиртное в бане.

Возбуждено уголовное дело в отношении 76-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), — сказано в сообщении.

По предварительной информации, между мужчинами во время застолья произошел конфликт, после чего подрались. Следователи выясняют обстоятельства гибели пенсионера.

Ранее житель Саратовской области застрелил 36-летнего приятеля, а затем попытался выдать случившееся за несчастный случай. Он утверждал, что их снегоход перевернулся и товарищ случайно выстрелил в себя, однако следователи установили, что перед трагедией между ними произошел конфликт и выстрел был произведен самим обвиняемым.

В Бузулуке Оренбургской области отчима подозревают в убийстве годовалого пасынка. По версии следствия, 21-летний обвиняемый избил ребенка и утопил в ванной из-за плача. Молодого человека задержали и отправили в СИЗО, он признал вину.

