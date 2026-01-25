Расчлененное тело 70-летнего пенсионера нашли в яме уличного туалета Расчлененное тело пенсионера обнаружили в канализационной яме под Самарой

Расчлененное тело 70-летнего мужчины обнаружили в канализационной яме в селе Кинель-Черкассы Самарской области, сообщила пресс-служба СУ СК России по региону. В убийстве пенсионера подозревают 76-летнего знакомого, с которым он распивал спиртное в бане.

Возбуждено уголовное дело в отношении 76-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), — сказано в сообщении.

По предварительной информации, между мужчинами во время застолья произошел конфликт, после чего подрались. Следователи выясняют обстоятельства гибели пенсионера.

