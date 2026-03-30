В России ввели ГОСТ на регистрационные знаки для электросамокатов

В России утвердили ГОСТ на регистрационные знаки для электросамокатов, сообщил Росстандарт. В нем указан размер таких знаков, вводится новый вид номера — тип 4В: двухстрочный, металлический.

В соответствии с обновленным ГОСТ введен новый тип государственного регистрационного знака — категория 4В. Речь идет о металлических двухстрочных номерах размером 137×137 мм, в которых в верхней части размещаются три буквы, а в нижней — две цифры и код региона.

Предполагается, что такие регистрационные знаки будут использоваться для средств индивидуальной мобильности, включая электросамокаты. Для них установлено требование о наличии двух номеров — на передней и задней частях транспортного средства. Изображение государственного флага на номерах данного типа не будет обязательным и может размещаться по усмотрению.

Ранее председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Максим Коркин заявил, что ездить на самокате необходимо по одному, соблюдая скоростной режим. Он напомнил, что за нарушение правил предусмотрены штрафы.