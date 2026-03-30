Кризис на Ближнем Востоке стал самым «черным лебедем» для мира Telegraph: конфликт в Иране обернулся продовольственным кризисом в мире

Кризис на Ближнем Востоке грозит продовольственной катастрофой для всего мира, заявили аналитики The Telegraph. Они отметили, что конфликт ударил по мировому центру удобрений, поэтому человечество в скором времени ждет один из самых «черных лебедей».

Около 45% общемировых поставок азота перекрыто, нарушено производство или находится под угрозой. Кризис наступил как раз в тот момент, когда в крупных сельскохозяйственных районах северного полушария близится сезон весенних посадок, а в Австралии — сезон зимних. Это самый черный из черных лебедей, — отметили журналисты.

В издании уточнили, что рынки пока не осознают серьезности проблемы. Даже если кризис продлится еще месяц, это будет иметь ужасающие последствия, добавили аналитики.

Ранее цены на алюминий резко выросли после атак Ирана на два производственных объекта на Ближнем Востоке. Котировки фьючерсов на Лондонской бирже металлов (LME) с поставкой через три месяца на торгах 30 марта на максимуме достигли $3463 (280 987 рублей) за тонну, что было на 5,73% выше предыдущего уровня.