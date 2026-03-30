Украина испугалась российского режиссера и внесла его в базу «Миротворца» Российского режиссера Андрея Семенова внесли в украинскую базу «Миротворец»

Российский режиссер, продюсер и сценарист Андрей Семенов пополнил базу данных украинского сайта «Миротворец», следует из опубликованных там сведений. Персональная информация о нем была опубликована в минувшее воскресенье, 29 марта.

На сайте Семенова обвиняют в публичной поддержке России и в «покушении на территориальную целостность и суверенитет Украины». Поводом для внесения в базу стало участие режиссера в создании сериала «Тимур и его команда» (2025).

Ранее в базу «Миротворца» внесли российских лыжников Варвару Ворончихину и Алексея Бугаева, Анастасию Багиян и Ивана Голубкова. Также в список попали спортсмен‑ведущий Сергей Синякин и старший тренер сборной России по лыжным гонкам Ирина Громова.

Сенатор от КПРФ Айрат Гибатдинов в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что внесение российских паралимпийцев в базу «Миротворца» может быть связано с завистью. Такие действия свидетельствуют о стремлении Киева использовать спорт для решения политических задач, уверен сенатор. Он подчеркнул, что спорт должен быть вне политики, это базовый принцип олимпийского движения.