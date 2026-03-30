30 марта 2026 в 14:38

«Жужжалка» вышла в эфир с двумя странными посланиями

Радиостанция УВБ-76 передала сообщения со словами «шейх» и «срезовак»

Радиостанция УВБ-76 передала сообщения со словами «шейх» и «срезовак», сообщил Telegram-канал «УВБ-76-логи». Первое послание вышло в эфир в 13:01 мск, а второе — спустя 14 минут.

НЖТИ 02027 ШЕЙХ 9901 3553, — говорится в сообщении.

УВБ-76 представляет собой радиостанцию, созданную еще в 1970-х годах. В народе ее также прозвали «Жужжалкой» из-за характерного фонового звука, который она воспроизводит практически непрерывно на протяжении многих лет.

Радиостанция вещает на частоте 4625 кГц. Цель зашифрованных передач официально не разглашается, но предполагается, что они предназначены для передачи команд в системе боевого управления. Многие связывают ее деятельность с военными и разведывательными структурами, а также с гипотетической системой автоматического ответного ядерного удара, известной как «Мертвая рука».

В пятницу, 20 марта, в эфире «радиостанции Судного дня» прозвучало слово «тягоджаз». Этот сигнал был зафиксирован в 16:13 мск. Днем ранее радиостанция передала сообщения «перова» и «надевание», а до этого — слова «страх» и «катет».

