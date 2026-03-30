Новым почетным консулом Украины в Доминиканской Республике назначена Виктория Якимова — бывшая модель, ранее принимавшая участие в съемках в кокошнике и откровенных образах. Комментируя назначение у себя в соцсетях, она подчеркнула, что не пыталась скрыть детали своей карьеры в модельном бизнесе.

Подавая свою кандидатуру на должность Почетного Консула, я не пыталась скрыть свою предыдущую жизнь, связанную с моделингом. Современная самодостаточная женщина имеет право реализовывать себя в выбранной профессии, а также изменять направление развития и расти, — написала она.

Ранее блогер Анатолий Шарий заявил, что президент Украины Владимир Зеленский принял решение сменить главнокомандующего ВСУ. По его словам, на этот пост вместо нынешнего главкома Александра Сырского может прийти основатель и первый командир полка «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Андрей Билецкий.

Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что Зеленский хочет разделить с Билецким ответственность за поражение в конфликте, назначив его на пост главкома ВСУ. Он отметил, что таким образом политик пытается устранить своих конкурентов в преддверии выборов.