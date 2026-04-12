Стало известно, набирают ли ВСУ в ряды наемников доминиканцев Посол Середин: в Доминикане не проходят массовые вербовки наемников в ряды ВСУ

Массовых попыток вербовать доминиканцев в ряды Вооруженных сил Украины не зафиксировано, заявил российский посол в Доминиканской Республике Алексей Середин в интервью РИА Новости. По его словам, участие граждан этой страны в конфликте на стороне Киева носит единичный характер.

Дипломат отметил, что, в отличие от некоторых других государств Латинской Америки, в Доминикане украинские структуры не ведут организованной вербовки наемников. Те, кто все же отправляется воевать за Киев, делают это по личным мотивам.

Если доминиканцы и отправляются воевать за Киев, то подобные инциденты носят единичный характер и являются, как правило, личным выбором отдельных лиц, зачастую движимых сложной материальной ситуацией или оказавшихся под влиянием дезинформации, — сказал дипломат.

Середин также подчеркнул, что Украина первое время пробовала использовать соцсети для привлечения «добровольцев» из Латинской Америки. Однако в Доминикане они не находят отклика.

Ранее в США нашли новые могилы американских наемников, погибших в боях на стороне украинских сил. Среди них ветераны боевых действий в Ираке и Афганистане с многолетним стажем службы.